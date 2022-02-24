رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بمحاولة تقسيم بلاده

2022/02/24 | 08:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتهم رئيس الوزراء المالي، شوغويل مايغا، فرنسا بمحاولة تقسيم بلاده من خلال تأجيج مطالب الحكم الذاتي في الشمال.قال مايغا، في مقابلة صحفية، إن باريس أعدت “خطة للإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم، وبدا ذلك واضحا في خطابها الذي وصفت به المجلس أنه غير شرعي”.وأوضح أن بلاده لم تطلب مغادرة الجنود الفرنسيين لعملية برخان، […]

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