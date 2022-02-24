الخيكاني: مهاجمة القضاء ستقود الى ازمة سياسية جديدة

2022/02/24 | 08:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان مهاجمة القضاء من قبل بعض الأطراف السياسية ستقود الى ازمة سياسية جديدة، لافتا الى ان هذا التمرد على اعلى سلطة في البلد قد يؤدي الى اختلافات كبيرة داخل التحالف الثلاثي.وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “قيام بعض الأطراف السياسية المتضررة من تأجيل البت بدستورية فتح الباب الترشح […]

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