أول تصريح من رئيس أوكرانيا بعد بدء الهجوم الروسي

2022/02/24 | 08:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، تنفيذ روسيا ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية الأساسية وحرس حدود بلاده.وقال زيلينسكي ردا على الهجوم الروسي على بلاده: “نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر”.وفيما يتعلق بالوضع الميداني، ذكر زيلينسكي أن انفجارات عدة سمعت بمدن عديدة في أوكرانيا، وأضاف: “فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة”، حسبما […]

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