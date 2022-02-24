أول تعليق من رئيس أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي

2022/02/24 | 09:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، تنفيذ روسيا ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية الأساسية وحرس حدود بلاده.وقال زيلينسكي ردا على الهجوم الروسي على بلاده: “نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر”.وفيما يتعلق بالوضع الميداني، ذكر زيلينسكي أن انفجارات عدة سمعت بمدن عديدة في أوكرانيا، مضيفا “فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي […]

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