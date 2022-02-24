اليوم.. خمس مباريات في انطلاق الجولة الـ23 من الممتاز

2022/02/24 | 09:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتنطلق ظهر اليوم الخميس، منافساتُ الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة دوري كرة القدم الممتاز للموسم الحالي، بإجراء خمس مباريات في ملاعب بغداد والمحافظات.اذ يقص فريقا النفط والميناء شريط مباريات الجولة في اللقاء الذي يقامُ في ملعبِ النفط في العاصمة بغداد في تمام الساعة (1:30) ظهراً.ويحتلُ فريق النفط المركز السابع في قائمةِ ترتيب الفرق برصيد (33) نقطة، بينما يقف فريق الميناء في الترتيب (19) ما قبل الأخير وله (15) نقطة.وفي تمام الساعة الثانية ظهراً يتقابلُ فريق سامراء، صاحب المركز العشرين والأخير برصيد ست نقاط، مع ضيفه فريق القاسم الذي يحتل المركز (13) برصيد (25) نقطة.وفي التوقيت نفسه، يحلُ فريق الكهرباء، صاحب المركز العاشر برصيد (28) نقطة، ضيفاً على فريق الديوانية الذي يقف في الموقع (18) برصيد (16) نقطة.وتجري مباراةُ فريق الصناعة، الذي يحتل الترتيب (12) وله (25) نقطة، مع ضيفه فريق نفط ميسان الذي يحتل الترتيب (14) بالعدد من النقاط نفسه، وذلك في تمام الساعة (3:30).ويختتمُ فريقا الزوراء والطلبة مواجهات اليوم الأول للجولة في المباراة التي يستضيفها ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة (6:30)، ويحتل الطلبةُ المركز الثاني بينما يقف الزوراء ثالثاً، ولكل منهما (43) نقطة، غير أن فارق الأهداف يميل لصالح الطلبة.

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