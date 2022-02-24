مستوحى من المنزل النوبي.. استكشف جناح السودان في إكسبو 2020 دبي

2022/02/24 | 09:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصوّر جناح السودان في إكسبو 2020 دبي تاريخ البلاد، ومستقبله أيضًا.وصممت هذا الجناح، الذي يقع في منطقة التنقل، المهندسة المعمارية سارة الحسين، ويتمتع بتصميم عصري مُستوحى من المنزل النوبي الشهير بمميزاته الصديقة للبيئة، كما تتزيّن واجهته برموز نوبية تجسّد التنوع الثقافي، وتاريخ البلاد.وفي الداخل، تنتظر الزائر تجارب غامرة تأخذه لاكتشاف كنوز السودان.

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