2022/02/24 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق محمد صلاح نجم فريق ليفربول رقما قياسيا جديدا في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تألقه في فوز فريقه الكاسح على ضيفه ليدز يونايتد بسداسية بيضاء، الأربعاء.واستضاف ملعب الأنفيلد مباراة الفريقين، المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 من “البريميرليغ”.ونجح “الفرعون” في تسجيل الهدف الأول والثالث من ركلتي جزاء في الدقيقتين 15 […]

ظهرت المقالة محمد صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بإنجاز جديد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بإنجاز جديد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بإنجاز جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).