خبير اقتصادي: الحكومة ينبغي ان تعيد النظر بسعر النفط المحدد في الموازنة

2022/02/24 | 09:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان هناك ضرورة لاعادة نظر الحكومة بسعر النفط المحدد في الموازنة، لافتا الى ان الارتفاع سيستمر ويتجاوز عتبة الـ 100 دولار في الأيام المقبلة مع زيادة الطلب الأوروبي على النفط.وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “العراق امام فرصة كبيرة لاستثمار وفرته المالية بالشكل الصحيح، لانهاء معاناة البلد وتوفير […]

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