بعد تقلبات متسارعة..أسعار الدولار تستقر وسط ترقب حذر للشارع

2022/02/24 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار الدولار، اليوم الخميس، استقراراً نسبياً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار الدولار شهدت اليوم، استقراراً بعد أيام من التقلبات المتسارعة وسط ترقب حذر للشارع، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 146.750 دينار

الشراء 145.750 دينار

الشمال

البيع 146.750 دينار

الشراء 145.750 دينار

الجنوب

البيع 146.500 دينار

الشراء 145.500 دينار

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