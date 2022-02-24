2022/02/24 | 09:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن اخماد حريق اندلع بمنزل احد المواطنين وسط مدينة الحلة.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارزها في مركز حمورابي بمحافظة بابل اخمدت حادث حريق اندلع بدار سكن في منطقة العتايج بمركز المحافظة”.وأضافت ان “سبب الحريق هو تماس كهربائي داخلي”، مبينة انها “سيطرت […]

ظهرت المقالة الدفاع المدني: اخماد حريق اندلع بمنزل وسط الحلة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني: اخماد حريق اندلع بمنزل وسط الحلة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني: اخماد حريق اندلع بمنزل وسط الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).