واشنطن تناقش رد

2022/02/24 | 09:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، رد الحلف المنسق على الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

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