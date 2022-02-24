سياسي: الاتفاقات السرية وشراء الذمم ستكون لها كلمة الفصل باختيار رئيس الجمهورية

2022/02/24 | 09:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد السياسي الكردي المستقل الدكتور صابر إسماعيل، ان ترك نواب التحالف الثلاثي احراراً باختيار المرشح لرئاسة الجمهورية قد لايكون في صالح مرشح حزب بارزاني، لافتا الى ان شراء الذمم والاتفاقات السرية ستكون لها كلمة الفصل إزاء حسم هذا الامر.وقال إسماعيل لـ /المعلومة/، ان “قيام الحزب الديمقراطي بتقديم ريبر احمد كمرشح لرئاسة الجمهورية […]

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