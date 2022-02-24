2022/02/24 | 09:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاعات الأوكرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تعلن تعطيل البنية التحتية للقواعد الجوية الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تعلن تعطيل البنية التحتية للقواعد الجوية الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).