2022/02/24 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قالت وكالة الأمن المعلوماتي الأوكرانية إن البلاد تتعرض لهجمات إلكترونية “مستمرة” حمّلت مسؤوليتها إلى جهات روسية.واستهدف الأربعاء هجوم إلكتروني جديد مواقع أوكرانية رسمية عدة وتسبب في تعطّلها.وحمّلت الوكالة الأوكرانية في بيان مسؤولية “هجوم حجب الخدمة (ددوس)” إلى فاعلين روس قالت إنهم “لم يعودوا حتى يحاولون” إخفاء هويتهم.وكان نائب رئيس الوزراء الأوكراني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواقع بنوك ووزارات أوكرانية تتعرض لقرصنة “روسية”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواقع بنوك ووزارات أوكرانية تتعرض لقرصنة “روسية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).