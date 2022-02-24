وسط حالة ذهول.. شاهد لحظة وقوع انفجار هائل في أوكرانيا

2022/02/24 | 09:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية الأوكرانية لحظة وقوع انفجار هائل قرب مدينة سومي بأوكرانيا، يأتي ذلك تزامنًا مع تصاعد التوتر بشكل خطير، لا سيما بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، والذي يضم منطقي لوهانسك ودونيتسك.

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