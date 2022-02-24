2022/02/24 | 09:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إعطاء السلام فرصة، وذلك قبل إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لـ”حماية سكان دونباس”.وقال غوتيريش في تصريح من مجلس الأمن الدولي: “ندعو إلى وقف أي هجوم للقوات الروسية ضد أوكرانيا في حال تأكد أن عملية تعد بهذا الاتجاه”.وتوجه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إعطاء السلام فرصة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إعطاء السلام فرصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).