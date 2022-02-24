أدونيس وتعطيل العقل - سعود سالم

2022/02/24 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم١-;-٢-;-٢-;- خلخلة الحواس وتعطيل العقلأدونيس في هذا النص الذي ذكرناه سابقا - "رامبو - مشرقيا، صوفيا".والذي نشر في مجلة "مواقف"، العدد ٥-;-٧-;-، عام ١-;-٩-;-٨-;-٩-;-، ثمّ في كتاب "الصوفيّة والسورياليّة" ١-;-٩-;-٩-;-٢-;- يؤكد مجموعة من الفرضيات الإعتباطية والتي لا تستند على أية أسس من أي نوع، مثل قوله : "لا نجد في شعر رامبو تأثرا بال ......





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