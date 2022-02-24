موت الحرب عند جودت سعيد - عبدالجبار الرفاعي

2022/02/24 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالجبار_الرفاعي كرّس الشيخ جودت سعيد حياتَه لمناهضة كلّ أشكال العنف.



وظل يتحدثُ ويكتبُ عن أن اللاعنفَ ضرورةٌ تسبقُ كلَّ عملية بناء للإنسان والعيش المشترك وسلام المجتمعات والأوطان.



كان مصرًا على مواقفه يكرّرها بلا ملل في مختلف المناسبات، وهو يستضيء بقول محمد إقبال: "ولحرفٍ واحد ألف مقال"، ويؤسّس عليه ليقول: "وكذلك الفكرة الواحدة كي تستوي على قدميها تحتاج إلى ألف مقال" .



تطور موقفُ جودت سعيد فرأى اللا ......





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