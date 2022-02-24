كلفت أكثر من 30 مليار دينار.. نائب يطالب بالتحقيق في اختفاء مئات الكرفانات من مخيمات النازحين في خانقين

2022/02/24 | 09:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب النائب صلاح زيني التميمي، اليوم الخميس، الجهات الحكومية بالتحقيق في ملف اختفاء مئات الكرفانات من مخيمات النازحين في قضاء خانقين، شمال شرقي ديالى، مبيناً ان تلك الكرفانات كلفت الدولة اكثر من ٣٠ مليار دينار.وقال التميمي في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “من الضروري كشف مصير مئات الكرفانات التي اختفت بظروف […]

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نائب يطالب بالتحقيق في اختفاء مئات الكرفانات من مخيمات النازحين في خانقين أولاً على ايرث نيوز.

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