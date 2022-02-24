2022/02/24 | 09:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن الاطاحة باحد عناصر داعش في محافظة نينوى.وقالت الهيئة في بيان، إنه “تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي من الإطاحة بعنصر إرهابي بعد ملاحقة وتعقب في محافظة نينوى”.وأضافت انه “جرت عملية إلقاء القبض بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية، اسفرت العملية […]

ظهرت المقالة استخبارات الحشد الشعبي تطيح بارهابي في نينوى أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استخبارات الحشد الشعبي تطيح بارهابي في نينوى) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استخبارات الحشد الشعبي تطيح بارهابي في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).