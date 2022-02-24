الفتح: اميركا وحلفائها يسعون لتهميش محور المقاومة وابعاد الرافضين لسياستهم

2022/02/24 | 09:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان اميركا وحلفائها يسعون بكل الطرق لتهميش محور المقاومة وابعاد الكتل الرافضة لسياسة واشنطن وتدخلاتها بالشأن العراقي.وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “تدخلات الامارات وتركيا والمتحالفين مع الجانب الأميركي يسعون لابعاد الكتل الرافضة لتدخلات واشنطن في الشأن العراقي”.وأضاف ان “الأطراف المذكورة تسعى لتهميش محور المقاومة والذهاب […]

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