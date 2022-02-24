رونالدو عن مواجهة أتلتيكو: لدينا فرصة الحسم في مسرح الأحلام

2022/02/24 | 10:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على تعادل فريقه مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، واصفًا مدينة مدريد بالوطن، ومحذرًا الخصم من مباراة الإياب.وعبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، كتب رونالدو: “دائمًا ما يكون شعورًا رائعًا بالعودة إلى مدريد، إحدى المدن القليلة في العالم التي تعلمت أن أطلق […]

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