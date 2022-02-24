سياسي سوري : هكذا سترد دمشق وحلفاؤها على العدوان الإسرائيلي

2022/02/24 | 10:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد السياسي والخبير بقضايا الأمن الاستراتيجي السوري سعيد فارس السعيد، الخميس ، أن الجيش العربي السوري وحلفائه سيكونون في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل ، مشيرا إلى أن الكيان الإسرائيلي بعدوانه المستمر على سورية يرسم النهاية له .وقال السعيد في تصريح لـ/ المعلومة/ العدوان الإسرائيلي على سوريا يساهم في تعبئة واستعدادات وجهوزية […]

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