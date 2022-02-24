مشتاق كاظم يكشف عن أبرز غيابات النفط أمام الميناء

2022/02/24 | 10:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار

أكد مشرف فريق النفط لكرة القدم، مشتاق كاظم، أن فريقه سيعاني من غيابات مؤثرة في مباراة اليوم أمام الميناء ضمن الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز والتي يستضيفها ملعب النفط .

وقال كاظم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) اليوم الخميس، إن " المباراة ستشهد غياب علي رحيم وكرار علي بري بالإضافة الى لاعبين آخرين "، مبيناً، أن " الجهاز الفني يعول على اللاعبين المتواجدين في تحقيق الفوز، ولديه ثقة كبيرة في انجاز المهمة".

وأوضح كاظم، أن " نادي النفط تعاقد في المرحلة الثانية مع لاعبين محليين جدد على مستوى عال إضافة الى لاعبين محترفين لتمثيل الفريق الذي يعد أحد أهم أركان الدوري العراقي " .

وأضاف كاظم، أن " فريق النفط حقق فوزين ونطمح لتحقيق ثلاث نقاط من مباراة اليوم والارتقاء الى المركز السادس في سلم الترتيب".

من جهة اخرى ناشد كاظم وزيري النفط والشباب والرياضة للعمل بمشروع المدينة الرياضية لنادي النفط الرياضي، علماً ان المبلغ المخصص لها موجود في دائرة المشاريع النفطية وهناك بنى تحتية جاهزة كمدرج الجمهور الموجود في جهة واحدة من ملعب كرة القدم ووجود مسبح مغلق وقاعة متعددة الألعاب ودار ضيافة وهي مكونات اساسية لمشروع المدينة الرياضية.

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