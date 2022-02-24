إيران: تقدم جيد في المحادثات حول رفع العقوبات في فيينا

2022/02/24 | 10:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إحراز تقدم جيد في المحادثات حول رفع العقوبات عن إيران، مؤكدة أن “الوفود المفاوضة في فيينا تعمل بجد للتوصل إلى اتفاق جيد”.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إثر محادثات أجراها مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة ليز تراس: “لقد أحرزنا تقدما جيدا في المحادثات حول رفع […]

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