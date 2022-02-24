أفلام السجون وThe Shawshank Redemption - هاله ابوليل

2022/02/24 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاله_ابوليل التخلص من شوشانك ليست مجرد سجن وليست قصة رجل برىء ,تم اتهامه بقتل زوجته وعشيقها بسبب خطا قضائي ,بل هي قصة رجل حالم وفريد من نوعه ,من هؤلاء الذين يعتبر حبسهم خطيئة , سجين مثقف قام بارسال رسالة اسبوعية إلى الكونغرس على مدار ست سنوات ليدعم مكتبة السجن بالكتب التي قد تفيد المساجين .صحيح أن الفيلم ابو الثلاث ساعات لم يحظى بنسبة مشاهدة قوية عند عرضه فالفيلم يخلو من افلام الحركة والإثارة التي تتميز ب ......





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