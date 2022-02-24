2022/02/24 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي ما وجدنا...إلا لنعيش القهر...إلا ليعيش الشعب...القهر...إلا لتعيش الكادحات...إلا ليعيش الكادحون...قهر القاهرات...قهر القاهرين...في زمن...يخالط فيه القهر...كل مجالات الحياة...°°°°°°في أي مكان...من هذا الوطن...يوجد القهر...في أي مكان...من بلاد العرب...يوجد القهر...في فلسطين المغتصبة...يوجد القهر...من صهاينة التيه...في ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هلموا يا أبناء / بنات ال... - محمد الحنفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هلموا يا أبناء / بنات ال... - محمد الحنفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).