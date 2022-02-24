المرور تعلن عن الطرق المغلقة لتأمين الزيارة الرجبية في بغداد

2022/02/24 | 10:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن غلق طرق جديدة لتأمين الزيارة الرجبية في العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “نظرا لكثافة توافد الزائرين الكرام لمرقد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لأداء الزيارة الرجبية وحفاظا على انسيابة الخطة الامنية والخدمية للزيارة ادناه اهم الشوارع التي تم غلقها لاسباب […]

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