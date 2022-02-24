النزاع على الوصافة.. الزوراء والطلبة في قمة مواجهات الجولة

2022/02/24 | 10:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

تشهد الجولة 23 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم قمة تجمع نادي الزوراء بضيفه الطلبة في صراع على وصافة الترتيب بين الفريقين.

يعاني نادي الزوراء من غيابات عدّة وعدم جاهزية بعض اللاعبين فيما يدخل الطلاب بمعنويات عالية

ومع تصدر نادي الشرطة الترتيب، يحتل الطلبة الوصافة برصيد 43 نقطة متساويًا مع الزوراء ومتفوقًا عليه بفارق الأهداف فقط.

ويستضيف ملعب الشعب الدولي مباراة ديربي بغداد بعد جولات شهدت تألق الطلبة وتعثر الزوراء بالتعادل السلبي أمام فريق القاسم.

ويعاني النوارس من إصابات عديدة لللاعبيه وعدم جاهزية آخرين، إذ يغيب قائد الكتيبة البيضاء سعد عبد الأمير بداعي الإصابة في المباراة السابقة.

ويغيب أيضًا لاعب خط الوسط أحمد سرتيب والمهاجم زياد أحمد عن لقاء الطلبة لذات السبب.

وكان الموريتاني حسن الحويبين قد دخل في التدريبات الجماعية، فيما ينتظر النادي الإشارة الطبية للمدافع عباس قاسم والظهير مؤيد عبد الباسط من أجل الاشتراك.

تشير الإحصائيات إلى تفوق الزوراء على الطلبة في المواجهات الخمس الماضية بين الفريقين

على الجانب الآخر، يأتي الأنيق بمعنويات مرتفعة بعد حصده للعلامة الكاملة في أول مباراتين له، بفوزه بثلاثية على النجف والديوانية، بقيادة المدرب السوري أنس مخلوف.

ورغم غيابات النوارس إلا أن الإحصائيات تصب بمصلحتهم، إذ حقق الأبيض 3 انتصارات مقابل فوز وحيد للطلبة وتعادل سلبي في المواجهات الخمس الأخيرة.

أما مباراة الذهاب للموسم الحالي فانتهت لصالح الأنيق بهدفين نظيفين.

وتنطلق اليوم الخميس 24 شباط/فبراير 2022 الجولة 23 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في بغداد والمحافظات.

وتشهد الجولة إضافة إلى مباراة القمة التي تجمع بين الزوراء والطلبة، مواجهة بين نادي النفط ومنافسه القادم من البصرة الميناء، ويلتقي سامراء على ملعبه مع فريق القاسم، كما يرحل نادي الكهرباء إلى الديوانية لمواجهة أصحاب الأرض، ويستضيف ملعب الصناعة مباراة أصحاب الأرض مع نفط ميسان.

وتستكمل المواجهات غدًا الجمعة، إذ يلتقي النجف على ملعبه مع أربيل، وتقام مباراة أمانة بغداد وزاخو في ملعب الأول، ويواجه الشرطة ضيفه نفط البصرة، بينما تجرى مباراة نفط الوسط والكرخ في ملعب النجف الدولي، وتختتم المباريات في ملعب الشعب الدولي بلقاء القوة الجوية ونوروز.

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