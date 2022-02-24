الكويت تعلن عن ضوابط الاحتفال بالأعياد الوطنية

2022/02/24 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الكويت، توحيد الكندري، عن مجموعة من الضوابط التي يجب الإلتزام بها في احتفالات الأعياد الوطنية.

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