2022/02/24 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تخاطب أوكرانيا لتزويدها بمعلومات حول أوضاع الطلبة العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تخاطب أوكرانيا لتزويدها بمعلومات حول أوضاع الطلبة العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).