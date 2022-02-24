الموصل.. رجل مسن ودع العالم بـ “رسالة” ومن ثم انتحر

2022/02/24 | 10:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقدم رجل مسن، اليوم الخميس، في مدينة الموصل على الانتحار بعدما القى بنفسه من اعلى جسر.وقال مصدر امني، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “رجلاً مسناً رمى نفسه من اعلى الجسر القديم في مدينة الموصل بمحافظة نينوى”.وأضاف المصدر، أن “فرق الانقاذ تمكنت من انتشاله وتقديم الاسعافات الاولية له الا انه فارق […]

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رجل مسن ودع العالم بـ “رسالة” ومن ثم انتحر أولاً على ايرث نيوز.

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