أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية لهذا اليوم

2022/02/24 | 10:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" سعر صرف الدولار في البورصة المحلية ليوم الخميس، (24 شباط 2022)، بحسب رصد مختصين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بغداد - بورصة الكفاح

146,200

السعر في اغلب الصيرفات

145,500

146,500

وكانت أسعار الصرف ليوم أمس الأربعاء على النحو الآتي:

بغداد - بورصة الكفاح

146,150

السعر في اغلب الصيرفات

145,500

146,500

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