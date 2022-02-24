وزير الإقتصاد الإيراني: استطعنا الخروج بنجاح من الضغوط الأمريكية

2022/02/24 | 10:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الإقتصاد الإيراني إحسان

خاندوزي، إن بلاده نجحت في إیجاد طرق

ووسائل للخروج من الحظر الاقتصادي

الأمريكي المفروض علی البلاد.

وفي حوار مع قناة "العالم" الإخبارية،

قال خاندوزي، إن الموقع الاقتصاد

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