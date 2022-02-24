النزاهة تعلن نتائج متابعة تقرير زياراتها الخاصة بوزارة الصناعة

2022/02/24 | 10:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام فريق دائرة الوقاية في هيئة النزاهة

الاتحاديَّة بعدَّة زياراتٍ

ميدانيَّةٍ إلى وزارة الصناعة والمعادن

والشركات التابعة لها وهيئة التصنيع

الحربيِّ؛ للمُتابعة والتعرُّف على مدى

استجابة تلك الدوائر، وإ

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