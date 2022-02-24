مفاجأة تقدمها جوازات مطارات دبي للمسافرين بهذا الختم المميز

2022/02/24 | 10:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما كان تاريخ 22 فبراير/ شباط من العام 2022 عاديًا بالنسبة للكثير من الأشخاص، لكنه لم يكن كذلك لسكان مدينة دبي، وتحديدًا المسافرين القادمين إليها.والسبب أن المسافرين حملوا ذكرى تؤرخ افتتاح "أجمل مبنى على وجه الأرض".

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