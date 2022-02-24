بايدن يتوعد بوتين: العالم سيحاسب روسيا

2022/02/24 | 10:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، روسيا بأن العالم سيحاسبها بسبب هجومها على أوكرانيا، وذلك بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية، وإعلان موسكو بدء عملية عسكرية في شرقي البلاد.وقال بايدن، في بيان، إن الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الشمال الأطلسي (الناتو) سيردون بطريقة موحدة وحاسمة على “هجوم غير مبرر من جانب القوات […]

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