القبض على 5 اشخاص وضبط أسلحة غير مرخصة في المثنى

2022/02/24 | 10:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على خمسة اشخاض وضبط أسلحة غير مرخصة بحوزتهم في محافظة المثنى.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارز سيطرة الذويب التابعة الى قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية في المثنى تمكنت وأثناء تفتيش إحدى العجلات والأشخاص من القبض على خمسة متهمين وضبطت عجلة […]

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