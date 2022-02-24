بعد ملاحقة وتعقب.. استخبارات الحشد تطيح بمطلوب وفق المادة أربعة إرهاب بنينوى

2022/02/24 | 10:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي من الإطاحة بعنصر إرهابي بعد ملاحقة وتعقب في محافظة نينوى.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان ” معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي تمكنت من الإطاحة بعنصر إرهابي بعد ملاحقة وتعقب في محافظة نينوى”.وجرت عملية إلقاء القبض بناء على معلومات استخبارية […]

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