2022/02/24 | 11:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مسؤولية إراقة الدماء في أوكرانيا ستقع بالكامل على ضمير النظام الحاكم في كييف.وأضاف بوتين مخاطبا المواطنين الروس، وعناصر الجيش الأوكراني في خطاب حثهم فيه على عدم اتباع الأوامر الإجرامية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم: “مرة أخرى، أؤكد بشدة: كل مسؤولية عن إراقة الدماء المحتملة ستكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يحمل نظام كييف مسؤولية إراقة الدماء) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يحمل نظام كييف مسؤولية إراقة الدماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).