اوكرانيا تعلن مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في مدينتي بودولسك وماريوبول

2022/02/24 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الخميس، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في مدينتي بودولسك وماريوبول.

ودعت السلطات الأوكرانية المواطنين إلى البقاء في منازلهم، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي فرض حالة الأحكام العرفية في عموم البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا نفذت ضربات صاروخية على البنية الأساسية لأوكرانيا وعلى حرس الحدود، وإن دوي الانفجارات سمع في مدن عديدة في أوكرانيا.

وكانت دوت صافرات الإنذار وسمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد قبيل فجر اليوم الخميس بعيد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عملية عسكرية" في أوكرانيا.

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