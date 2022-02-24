طبول الحرب تُقرع.. روسيا تغزو أوكرانيا

2022/02/24 | 11:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – النور نيوز بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح الخميس، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن ذلك.قال الجيش إن القوات الجوية الأوكرانية تحاول صد هجوم جوي روسي، مضيفا أن التقارير عن هبوط القوات الروسية في أوديسا كاذبة.وأوقفت السلطات الأوكرانية المواقع الإلكترونية عن العمل “خشية التعرض لهجمات …

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