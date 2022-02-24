المرور تحدد الطرق التي تم غلقها في الكرخ والرصافة

2022/02/24 | 11:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت مديرية المرور العامة، الطرق التي تم غلقها في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.– جانب الكرخ: ١) ساحة شهداء البياع باتجاه تقاطع البياع ومجسر القادسية باتجاه ساحة النسور ٢) تقاطع دمشق وشارع مطار المثنى باتجاه ساحة عدن ومن ثم الى الكاظمية المقدسة ٣) شارع 9 نيسان حي العامل باتجاه …

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