تقرير للنزاهة.. الصناعة تعاني عدم استجابة مؤسسات الدولة لشراء منتجاتها

2022/02/24 | 11:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن نتائج متابعة تقرير زياراتها الخاصة بوزارة الصناعة لتشخيص مُعوِّقات الإنتاج الوطن.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه طفي إطار مُتابعة هيئة النزاهة الاتحاديَّة لمُدى استخدام دوائر الدولة المُختلفة لمُنتجات القطاع الحكومي، قام فريق دائرة الوقاية في الهيئة بعدَّة زياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى …

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الصناعة تعاني عدم استجابة مؤسسات الدولة لشراء منتجاتها أولاً على النور نيوز.

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