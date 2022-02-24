2022/02/24 | 11:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146500 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146250 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ1460 ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكلّ دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).