إدارة القوة الجوية: الاسبوع المقبل سيكون حاسماً لبناء ملعب النادي

2022/02/24 | 11:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف قائد القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد رئيس الهيئة الادارية للنادي، أن الاسبوع المقبل سيكون حاسماً لبناء ملعب الصقور.وقال جاهد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي وتابعتها “ايرث نيوز” إن “الملاعب التي بنيت في العراق لم تبنى من قبل إدارات الاندية بل من قبل الوزارات”، داعياً امين بغداد إلى “تجاوز البيروقراطية […]

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