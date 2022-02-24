2022/02/24 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير

زيلنسكي اليوم الخميس، إن السلطات فرضت

الأحكام العرفية على جميع أراضي

الدولة، مشيرًا إلى أن "روسيا نفذت

ضربات صاروخية على بنيتنا الأساسية

وعلى حرس حدودنا".

وأكد الرئيس ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق أوكراني على الهجوم: فرضنا الأحكام العرفية وروسيا دمرت بنيتنا الاساسية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق أوكراني على الهجوم: فرضنا الأحكام العرفية وروسيا دمرت بنيتنا الاساسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).