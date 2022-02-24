العراق يعتزم تخفيف اجراءات السفر بما يتعلق بكورونا

2022/02/24 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، أنها

تتطلع لتخفيف إجراءات السفر فيما يتعلق

بقيود كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، "يتابع خبراء

الصحة العامة والرصد الوبائي واللجان

الاستشارية في وزارة الصحة الموقف

الوبائي ا

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