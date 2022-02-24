شرطة واسط تعتقل شخصاً بعد خمس دقائق من قتله لثلاثة اشخاص

2022/02/24 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط،

عن اعتقال متهم خلال خمسة دقائق من

ارتكابه جريمة قتل ثلاثة أشخاص في مدينة

الكوت.

وذكر بيان للمديرية، إنه "بجهود ومهنية

عالية وخلال وقت قياسي وبعد خمسة دقائق

من تلقي اخبا

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