نائب: البرلمان سيحاسب الحكومة على تقصيرها بملف دعمن الفلاحين

2022/02/24 | 11:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اتهم النائب عن محافظة النجف حميد الشبلاوي ، الأربعاء، الحكومة المركزية بالتنصل عن تلبية احتياجات الفلاحين والمزارعين ، محذرا إياها من اجراءات رادعة داخل قبة البرلمان.وقال الشبلاوي في تصريح لـ / المعلومة/ ان ” الواقع الزراعي في العراق عموما والنجف خصوصا يمر بتهديد حقيقي ولهذا الحكومة مطالبة بشكل سريع بالتحرك لضمان […]

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